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Назван адрес первого в Москве дома с электричеством

Юлия Курганова
Город
Назван адрес первого в Москве дома с электричеством
Фото: Pexels
Россия, Москва, Денежный переулок, 5с1 Карта всех событий

Адрес первого в Москве дома с электричеством назвали в группе «Москва: История Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

— Первым жилым домом в столице, в котором появился электрический свет, стала усадьба текстильного промышленника и миллионера С.П. Берга в Денежном переулке, 5, строение 1, — сказано в сообщении.

Уточняется, что электричество появилось в особняке в конце 1890-х годов. Тогда в честь этого события в усадьбе провели так называемый «электрический бал».

По данным администраторов канала, когда на мероприятии гости впервые увидели друг друга при новом свете, их неприятно удивил эффект «мертвенной» бледности лиц.

Дом-музей А. Н. Островского в Москве — один из филиалов Бахрушинского музея — отреставрируют к 200-летию со дня рождения драматурга. Реставрационные работы будут завершены в 2023 году. Об этом 21 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Реставрация началась еще весной этого года.

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