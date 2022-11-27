Врач рассказала, чем чаще всего болеют дети в России

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Дети в России стали чаще страдать от психоневротических патологий, снижения зрения и плоскостопия. Об этом рассказала врач-невролог Гульжан Сакбаева.

По ее словам, чаще всего у детей диагностируют синдром дефицита внимания и/или гиперактивности, тревожно-депрессивные нарушения, дисграфию, дислексию, миопию (снижение зрения), сколиоз и плоскостопие. Причиной этого становится сидячий образ жизни, увеличение информационной нагрузки, а также использование гаджетов в слишком раннем возрасте.

При этом последнее может повлиять на снижение развития социальных навыков.

— Из-за того, что малыш много сидит за монитором, у него нет мотивации разговаривать. А если ребенок поздно заговорит, то у него, скорее всего, будет и задержка в письменной речи. Он будет хуже читать и писать, а значит, могут возникнуть проблемы в учебе, — пояснила Сакбаева.

До семи лет лучше не давать в руки ребенка гаджет, посоветовала специалист. А тем, кто уже пользуется ими необходимо ограничить время до 45 минут в день. Также можно организовать ребенку режим дня, записать в спортивные секции, а во время домашних заданий он может отвлекаться — побегать, попрыгать, размяться или перекусить, передают «Известия».

По мнению врача-психотерапевта Оксаны Палеховой, гаджеты снижают интерес ребенка к окружающему миру, поэтому в младшем возрасте необходимо дозировать время их использования.