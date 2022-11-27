Владимир Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили более 18 миллионов раз

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Свыше 18 миллионов раз посетили инвестиционный портал столицы с момента его запуска в феврале 2014 года. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня Инвестпортал Москвы — это не только площадка с информацией об инвестиционных возможностях города, но и виртуальный офис предпринимателя, оперативный канал связи бизнеса с органами власти. За время работы ресурс посетили более 18 миллионов раз, причем 2,5 миллиона — за этот год, — отметил он.

По его словам, число уникальных пользователей сайта превысило 9,4 миллиона, при этом за текущий год оно увеличилось на 1,5 миллиона. На инвестпортале предприниматели могут оперативно найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. На текущий момент там зарегистрировано свыше 84 тысяч личных кабинетов, в 2022 году учетные записи на сайте создали 22 тысячи человек.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в свою очередь рассказал, что для помощи предпринимателям на сайте функционирует инвесткарта, на которой можно найти объекты и информацию об инвестиционных проектах, реализуемых в городе. Он уточнил, что в общей сложности ею воспользовались 230 тысяч раз, в 2022 году — 32 тысячи раз.

В середине октября министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что на инвестиционный портал столицы добавили новые полезные инструменты для предпринимателей. В частности, была изменена навигация, а в карточках объектов торгов появилось больше информации, которая помогает принять решение.