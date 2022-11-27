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Discover Moscow рассказал о закулисье Театра имени А. С. Пушкина

Лейла Алиева
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Discover Moscow рассказал о закулисье Театра имени А. С. Пушкина
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Тверской бульвар, 23 Карта всех событий

О закулисье Московского драматического театра имени А. С. Пушкина рассказали в рубрике «За кулисами» туристического портала Discover Moscow.

Знакомство с театром начинается со зрительного зала, где в трюме, расположенном под сценой, находится механизм поворотного круга, который приводит ее в движение. Здесь также находится место для гримирования актеров, основные гримерки стоят за сценой.

Во время спектакля за кулисами идет аудиотрансляция, чтобы артисты не пропустили свой выход, а в трех карманах (помещениях за кулисами) хранятся основные декорации для спектаклей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Discover Moscow подготовил новую подборку самых интересных выставок, которые сейчас проходят в музеях столичных парков. Так, посетители смогут познакомиться с историей дизайна и игрушек, а музей-усадьба «Кусково» проведет выставку «Спутники комфорта», которая посвящена предмету интерьера — комоду.

Кроме того, в музее-заповеднике «Царицыно» можно будет увидеть старинные и современные, авторские и народные игрушки.

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