Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист посоветовал российским туристам купить заранее иностранную валюту

Лейла Алиева
Финансы
Экономист посоветовал российским туристам купить заранее иностранную валюту
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россиянам, которые планируются отправиться в новогодние праздники в зарубежные страны, лучше приобрести валюту до 5 декабря. Об этом сообщил кандидат экономических наук Владимир Григорьев в воскресенье, 27 ноября.

По его словам, с 5 декабря Евросоюз введет новое ограничение связанное с потолком цен на российскую нефть, что может повлиять на курс рубля.

— Если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть, — пояснил Григорьев.

В связи с этом эксперт посоветовал российским туристам купить иностранную валюту заранее, чтобы точно не «прогадать», передает радио Sputnik.

До этого издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65–70 долларов за баррель.

О слабых местах этого решения, а также о том, как Россия будет действовать после его вступления в силу, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Россия Туризм Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения