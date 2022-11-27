Экономист посоветовал российским туристам купить заранее иностранную валюту

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Россиянам, которые планируются отправиться в новогодние праздники в зарубежные страны, лучше приобрести валюту до 5 декабря. Об этом сообщил кандидат экономических наук Владимир Григорьев в воскресенье, 27 ноября.

По его словам, с 5 декабря Евросоюз введет новое ограничение связанное с потолком цен на российскую нефть, что может повлиять на курс рубля.

— Если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть, — пояснил Григорьев.

В связи с этом эксперт посоветовал российским туристам купить иностранную валюту заранее, чтобы точно не «прогадать», передает радио Sputnik.

До этого издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65–70 долларов за баррель.

О слабых местах этого решения, а также о том, как Россия будет действовать после его вступления в силу, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.