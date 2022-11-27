Вторая платформа на пригородном вокзале Минская откроется в декабре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вторая платформа и вторая очередь пассажирского вестибюля появится в декабре на новом пригородном вокзале Минская будущего МЦД-4. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в воскресенье, 27 ноября.

— Минская МЦД-4 была открыта в апреле 2022-го, в декабре ее достроят полностью. Уже в следующем году пассажиры ощутят все преимущества работы Московских центральных диаметров, — рассказал он.

Планируется, что после завершения строительства станцией будут пользоваться более 8,5 тысячи москвичей в сутки. После открытия МЦД-4 «Киевско-Горьковский» пассажиропоток вырастет до 17,5 тысячи человек в сутки, а к 2030 — до 22 тысяч, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что четвертое направление центральных диаметров, которое станет самым протяженным на МЦД, начнет работу в конце 2023 года. На МЦД-4 будут организованы комфортные современные пригородные вокзалы, а также безопасные переходы через пути, турникеты, кассы, лифты и эскалаторы.