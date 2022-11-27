Москвичам рассказали, как готовятся к зимовке обитатели природных территорий

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Обитатели природных территорий Москвы подготовились к зимовке. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 27 ноября.

В первую очередь на природных территориях города пропали бабочки, стрекозы и жуки, которые либо заснули, либо оставили потомство в стадии яйца, личинки или куколки. После них в специальных убежищах спрятались жабы, лягушки, орешниковые сони, ежи и змеи, а перелетные птицы отправились в теплые края.

Животные, которые не засыпают на зиму, покрылись густым и пушистым теплым мехом, а у некоторых даже изменился его цвет. В холодное время года для птиц, которые не улетели, ставят скворечники, синичники, совятники и другие искусственные гнездовья, передает официальный сайт мэра Москвы.

Одними из первых в Московском зоосаде в зимнюю спячку впали белогрудые ежи. Так, у этих ежей во время спячки сильно замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градуса, частота сердцебиения сокращается до 20–60 ударов в минуту, а дышат они всего раз в минуту.