Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 27 ноября, поздравил жительниц столицы с Днем матери.

— Этот замечательный праздник проникнут нашей бесконечной благодарностью самому близкому человеку на свете. Мама — первое слово, первая улыбка, первые уроки жизни. Нет никого дороже матери, и нет ничего сильнее материнской любви. У вас масса забот, и то, как вы с ними справляетесь, вызывает восхищение, — отметил он.

В своем Telegram-канале мэр пожелал матерям крепкого здоровья, добра и благополучия.

В честь праздника в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» открылась онлайн-выставка, где представлены снимки матерей и их детей с конца XIX века по 1980-е годы. Найти их можно в зале «1950–2000 годы», разделе «Медиатека», далее — «Фотолетопись Москвы».

День матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник пришелся на 27-е число. О его истории и традициях, а также об идеях для поздравлений — в материале «Вечерней Москвы».