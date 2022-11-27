Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Визит Лаврова в Минск отложили из-за смерти Макея

Лейла Алиева
В мире
Визит Лаврова в Минск отложили из-за смерти Макея
Фото: Пресс-служба Совфеда

В связи со смертью главы МИД Белоруссии Владимира Макея визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Минск откладывается. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ в воскресенье, 27 ноября.

— В связи с безвременной кончиной 26 ноября этого года министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Минск, — говорится в сообщении.

Уточняется, что новую дату приезда и совместного заседания объявят дополнительно.

Дипломатическая встреча Макея с главой российского МИД Сергеем Лавровым должна была состояться 28 ноября. О смерти белорусского министра иностранных дел стало известно 26 ноября. Причины случившегося не сообщаются.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что кончина Макея была скоропостижной, поскольку еще накануне политик продолжал свою работу.

Белоруссия Россия МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения