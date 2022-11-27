Визит Лаврова в Минск отложили из-за смерти Макея

Фото: Пресс-служба Совфеда

В связи со смертью главы МИД Белоруссии Владимира Макея визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Минск откладывается. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ в воскресенье, 27 ноября.

— В связи с безвременной кончиной 26 ноября этого года министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Минск, — говорится в сообщении.

Уточняется, что новую дату приезда и совместного заседания объявят дополнительно.

Дипломатическая встреча Макея с главой российского МИД Сергеем Лавровым должна была состояться 28 ноября. О смерти белорусского министра иностранных дел стало известно 26 ноября. Причины случившегося не сообщаются.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что кончина Макея была скоропостижной, поскольку еще накануне политик продолжал свою работу.