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Песков допустил проведение переговоров с Турцией о ситуации в Сирии

Лейла Алиева
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Песков допустил проведение переговоров с Турцией о ситуации в Сирии
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия и Турция могут решить конфликт, связанный с Сирией, путем диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 27 ноября.

— По Сирии разногласия есть с Турцией. Когда-то их удалось купировать и расшить. В Сочи был подписан документ, — сказал он.

Уровень отношений между Россией и Турцией, а также политическая мудрость позволяют решать подобные разногласия благодаря переговорам, добавил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Недавно турецкие войска на севере Сирии и Ирака начали проводить военно-воздушную операцию, направленную против террористических целей Рабочей партии Курдистана.

По словам президента Турции, военные действия начались в том числе по причине того, что Россия якобы отказалась уничтожать террористов в этом регионе. Таким образом Москва нарушила свой долг, определенный Сочинским меморандумом, подписанным в 2019 году.

Рабочую партию Курдистана обвиняют в причастности к теракту, в результате которого в Стамбуле погибли шесть человек, еще 81 пострадал. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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