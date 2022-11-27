«Вы лгунья и преступница»: европейцы возмутились словами главы ЕК о вине России в кризисе

Фото: flickr/european_parliament

В день памяти голодомора глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы «использует продовольствие как оружие» и виновата в текущем мировом кризисе. Пользователи социальных сетей возмутились словами политика, уличив ее в лицемерии.

— Россия выступала за поставки своего зерна в страны Африки бесплатно через ЕС, но вы сами не позволили реализовать этот план. Именно вас стоит винить в превращении продовольствия в оружие, — отметил один из пользователей.

По мнению европейцев, фон дер Ляйен начала преследовать цели, которые будут соблюдать исключительно интересы Европы. Вместо этого необходимо пересмотреть политику в отношении поддержки нуждающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Кроме того, многие пользователи отметили, что глава ЕК «помешалась» на президенте России Владимире Путине, что серьезно сбивает курс ее деятельности.

— Во всем виноват Кремль? Я скорее поверю, что на вас лежит ответственность за происходящее. Вы лгунья и преступница, — цитирует одного из пользователей РИА Новости.

До этого британцы обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил Россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке. По их словам, французский лидер перестал справляться со своими обязанностями.