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Bloomberg: Затягивание конфликта на Украине лишит США выгоды

Александр Афонин
В мире
Bloomberg: Затягивание конфликта на Украине лишит США выгоды
Фото: shutterstock

В случае дальнейшего затягивания конфликта на Украине власти Соединенных Штатов перестанут получать выгоду, что приведет к росту их издержек. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.

— Американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса, — говорится в материале.

По словам публициста, с продолжением эскалации конфликта стоимость ведения боевых действий будет только увеличиваться. Это может привести к тому, что Вашингтон перестанет уделять необходимое внимания для регионов, а запасы вооружения истощатся.

Брэндс также посчитал, что если в ближайшее время изменений не будет, то могут проявиться проблемы с оборонной промышленной базой США. Ситуацию может изменить готовность Украины вести диалог с Россией, передает РИА Новости.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что запасы вооружений в некоторых странах НАТО действительно подходят к концу, поэтому поставлять Украине становится фактически нечего. Однако этот факт является поводом нарастить объемы производства оружия.

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