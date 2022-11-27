inPoland: Массовое отравление беженцев из Украины произошло в Польше

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В польском городе Глухолазы врачи обнаружили более чем у двадцати украинских беженцев симптомы отравления, они были госпитализированы в медицинские учреждения. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил портал inPoland.

— Симптомы отравления у беженцев из центра в Глухолазах обнаружили в пятницу вечером. Пострадали в основном дети от двух до 16 лет. Всего отравились 23 человека — восемь взрослых и 15 детей, — говорится в сообщении.

По данным врачей, у всех беженцев наблюдались симптомы классического пищевого отравления. Их состояние оценивалось как удовлетворительное. Однако представитель польских властей позже заявил, что инциденты были вызваны норовирусной инфекцией, передает РИА Новости.

С началом спецоперации многие граждане Украины покинули страны и временно поселились в странах Европы. Всего с февраля в Польшу прибыло порядка 7,7 миллиона украинцев, на данный момент их число остается на отметки в 1,3 миллиона. Однако продолжительное нахождение граждан другой страны начало вызывать возмущение.

Так, журналист Пшемыслав Пяст сообщал, что беженцы с Украины устроили в Польше протест после решения об их выселении из гостиницы с системой «все включено». Он отметил, что украинские граждане восприняли необходимость самостоятельно арендовать жилье не как норму, а как «причиненный им вред».