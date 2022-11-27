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Боксер пригласил футболистов «Спартака» и «Зенита» на спарринги после драки на стадионе

Александр Афонин
Спорт
Боксер пригласил футболистов «Спартака» и «Зенита» на спарринги после драки на стадионе
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Бронзовый призер чемпионата России по боксу Василий Войцеховский пригласил футболистов столичного «Спартака» и петербургского «Зенита» на спарринги после произошедшей на стадионе драки. Об этом спортсмен сообщил в воскресенье, 27 ноября.

— Видел драку футболистов «Спартака» и «Зенита». Приглашаю их на свою тренировку, где можно выбить все эмоции. Опять же, спарринги проведем. Если хотят подраться, добро пожаловать в ринг, — цитирует Войцеховского ТАСС.

До этого сообщалось, что во время матча последнего тура группового этапа Кубка России по футболу между футболистами «Спартака» и «Зенита» произошла драка. Зачинщиками выступили Вильмар Барриос и Квинси Промес. Позже к ним присоединись Шамар Николсон и Родриго. В какой-то момент защитник сине-бело-голубых ударил нападающего красно-белых ногой.

В текущем сезоне «Спартак» занял первое место в группе, что позволило ему выйти в «плей-офф пути Российской премьер-лиги». «Зенит» в своею очередь стал лишь третьем и сыграет в «плей-офф пути регионов».

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