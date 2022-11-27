Washington Post: Германия не хочет больше помогать Украине из-за усталости от беженцев

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Желание граждан ФРГ помогать Украине ослабевает прямо пропорционально количеству беженцев с Украины в стране. Об этом сообщило издание Washington Post.

— По мере того, как приходит понимание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приема мигрантов, гостеприимство немцев по отношению к новым украинским беженцам ослабевает, — сказано в статье.

Выводы газеты подкрепляются результатами онлайн-опроса. Ответы граждан показали, что немцы все еще выражают симпатию украинскому режиму, но большинство уверены, что Германия и так сделала достаточно для украинцев.

Отмечается, что нежелание участвовать в кризисе на Украине может быть связано и с антипатией к военному вмешательству, которую нация прививала себе после Второй мировой войны.

— В этом отношении решение правительства ФРГ направить оружие на Украину стало революционным изменением во внешней политике страны, которая придерживалась отказа от военных действий за рубежом, — говорится в публикации.

Беженцы с Украины устроили в Польше протест после решения об их выселении из гостиницы с системой «все включено». Об этом сообщил журналист издания Myśl Polska Пшемыслав Пяст.

Обозреватель отметил, что украинские беженцы восприняли необходимость самостоятельно арендовать жилье не как норму, а как «причиненный им вред».