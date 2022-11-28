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«Как в фильме ужасов»: Байдена раскритиковали за его «пугающее» селфи с двумя девочками

Юлия Курганова
В мире
«Как в фильме ужасов»: Байдена раскритиковали за его «пугающее» селфи с двумя девочками
Фото: whitehouse

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена раскритиковали за случайное селфи с двумя девочками во время его рабочего визита на остров Нантакет. По мнению журналистики местного портала Nantucket Current Минди Робинсон, на фотографии глава страны выглядит «пугающе».

В статье сообщается, что когда две маленькие девочки были в магазине, американский лидер подошел к витрине и застыл в ожидании совместного фото.

— Как в фильме ужасов. Кто-нибудь спасите детей! — написала Робинсон, комментируя снимок.

Некоторые пользователи отметили, будь на месте Байдена другой мужчина, многие пришли бы в ужас от этой ситуации.

В начале октября Байден снова стал объектом насмешек после того, как странным образом ретировался после вопроса о решении ОПЕК+ снизить добычу нефти. Американский лидер, отвечая на вопрос одного из представителей СМИ, выразил разочарование из-за решения ОПЕК+. Затем он загадочно улыбнулся и стал пятиться назад.

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