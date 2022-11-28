Фото: Минобороны РФ

Экипаж самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Об этом сообщил в понедельник, 28 ноября, командир артиллерийского подразделения Вооруженных сил РФ.

— Подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт противника. Мы получили целеуказание, вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели, — рассказал он корреспонденту РИА Новости.

Российские военнослужащие уничтожили почти 100 наемников «иностранного легиона» в районе населенного пункта Часовой Яр, который находится в ДНР. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, в районе населенных пунктов Майорск, Опытное, Соледар и Курдюмовка были отражены попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По словам Героя России, ветерана военной разведки Рустема Клупова, большое количество иностранных наемников связано с тем, что у ВСУ почти исчерпались собственные резервы. При этом нехватку собственных солдат на Украине можно заметить и по тому, сколько пожилых людей попадают в плен.