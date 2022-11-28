В России выявили 5048 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 5048 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Так, за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 50 летальных исходов, связанных с коронавирусом. При этом 478 человек госпитализировали с диагностированным заболеванием в медицинские учреждения.

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 4262 пациента, говорится на портале.

25 ноября в Китае зафиксировали новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии. Медики обнаружили 32 943 новых случая заражения COVID-19 за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», почему в КНР произошла очередная вспышка и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время. По его словам, большое число заболевших обусловлено высокой плотностью населения Китая и усиленными мерами выявления коронавируса.

До этого врач-инфекционист Елена Мескина сообщила «ВМ», что гибридный вирус свиного гриппа и коронавируса теоретически может возникнуть. Однако предсказать исход подобного скрещивания сегодня крайне сложно.