Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в начале декабря

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Синоптик Александр Шувалов рассказал, какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале зимы.

По словам эксперта, конец ноября будет не слишком морозным. Температура не будет опускаться ниже минус 2–4 градусов. Но ситуация изменится в декабре.

— С первых чисел первого зимнего месяца в Северную столицу придут ночные и утренние морозы до минус 10 градусов, да и днем будет ненамного выше — минус 5–8 градусов, — пояснил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Синоптик также добавил, что возможны небольшие осадки в виде снега.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков отметил, что на этой неделе в центре европейской части России мороз будет усиливаться и к четвергу достигнет значений, характерных для декабря и начала января, передает МИР 24.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.