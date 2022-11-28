Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Тихомирова объяснила популярность интервального голодания

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог Тихомирова объяснила популярность интервального голодания
Фото: shutterstock

Интервальное голодание в настоящее время находится на пике популярности благодаря маркетологам, которые очень умело сделали ему рекламу. Но такой подход, если применять его грамотно, действительно помогает снизить вес. Такое мнение высказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она отметила, что существуют научные статьи о процессе аутофагии — регенерации, происходящей на клеточном уровне при голодании.

— Согласно их теориям, если мы будем придерживаться интервального голодания, мы будем худеть и еще немного молодеть. Да, определенная суть в этом есть, — отметила медик.

При этом врач сказала, что интервальное голодание так же эффективно, как и любые другие диеты с ограниченным количеством калорий. При этом для многих голодание психологически переносится легче, чем ограничения, передает Life.ru.

Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова посоветовала не есть на завтрак яйца и сосиски. Лучше сделать выбор в пользу каш с добавлением фруктов, передает Nation news.

Многие люди думают, что соки не содержат в себе сахар и это делает их более полезными, но такое мнение ошибочно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Здоровье Диеты Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения