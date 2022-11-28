Диетолог Тихомирова объяснила популярность интервального голодания

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Интервальное голодание в настоящее время находится на пике популярности благодаря маркетологам, которые очень умело сделали ему рекламу. Но такой подход, если применять его грамотно, действительно помогает снизить вес. Такое мнение высказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она отметила, что существуют научные статьи о процессе аутофагии — регенерации, происходящей на клеточном уровне при голодании.

— Согласно их теориям, если мы будем придерживаться интервального голодания, мы будем худеть и еще немного молодеть. Да, определенная суть в этом есть, — отметила медик.

При этом врач сказала, что интервальное голодание так же эффективно, как и любые другие диеты с ограниченным количеством калорий. При этом для многих голодание психологически переносится легче, чем ограничения, передает Life.ru.

Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова посоветовала не есть на завтрак яйца и сосиски. Лучше сделать выбор в пользу каш с добавлением фруктов, передает Nation news.

Многие люди думают, что соки не содержат в себе сахар и это делает их более полезными, но такое мнение ошибочно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.