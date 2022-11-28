Лукашенко планирует обсудить с Путиным «бюрократические моменты» сотрудничества стран

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ряд «бюрократических моментов», которые тормозят сотрудничество стран. Об этом белорусский лидер заявил в понедельник, 28 ноября.

— Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике и России, и Белоруссии, преодолимы. И мы стараемся их преодолевать. Есть определенное торможение. К сожалению, бюрократические (моменты — прим. «ВМ»). Мы об этом поговорим, — сказал он.

Лукашенко уточнил, что поднятые вопросы будут касаться сотрудничества Белоруссии и России в целом. По его словам, встреча с Путиным пройдет в ближайшее время, передают «Известия».

В последний раз российский и белорусский президенты обсуждали вопросы взаимоотношения стран в формате телефонного разговора, который состоялся 9 ноября. Тогда главы государств рассмотрели вопросы относительно прошедшего заседания ОДКБ, отношения между Россией и Белоруссией, в том числе сотрудничество государств в отрасли торговли и экономики.