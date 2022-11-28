Прокуратура проводит проверку по факту гибели подростка из-за курения в Подмосковье

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Московская область, Электрогорск, улица Кржижановского Карта всех событий

Прокуратура организовала проверку по факту гибели подростка из-за курения электронной сигареты в городе Электрогорске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 28 ноября.

По ее словам, трагедия произошла недалеко от улицы Кржижановского в воскресенье, 27 ноября. По факту обнаружения тела подростка 2007 года рождения организована проверка, проводить которую будет павлово-посадская городская прокуратура.

— В ходе мероприятия будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению федерального законодательства о несовершеннолетних, — уточнила Короткова.

Также проверку по данному факту организовали сотрудники подмосковного Следственного комитета.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в городе Электрогорске около одного из местных прудов. Двое подростков решили покурить электронную сигарету втайне от родителей. В результате одному из них стало плохо. Второй мальчик вызвал скорую, но прибывшие врачи смогли лишь констатировать смерть 15-летнего подростка.