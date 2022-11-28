В Испании заявили, что признание России «спонсором терроризма» стало роковой ошибкой

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Признание России «страной — спонсором терроризма» стало роковой ошибкой для Европарламента, которая помешает Европе продвигать мирное решение конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил испанский экономист Хуан Торрес Лопес в статье для газеты Publico.

— Своими двойными стандартами Европарламент напоминает школьного задиру, а также дискредитирует себя как игрока, который действительно мог бы внести вклад в достижение мира на Украине. Даже Соединенные Штаты не пошли на такой шаг, осознавая последствия такого выбора и его практическую бесполезность, — написал он.

Экономист добавил, что позиция Евросоюза в отношении России оказала негативное влияние на членов объединения. Попытки «изолировать» Москву привели к росту экономических издержек и большей зависимости от США, передает Lenta.ru.

Генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что принятый в Евросоюзе документ о признании России спонсором терроризма не имеет юридической силы. Однако страны Европы могут им руководствоваться при принятии решений о новых санкциях.