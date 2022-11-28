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Москвичей предупредили о постепенном похолодании на этой неделе

Александр Афонин

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Москвичей предупредили о постепенном похолодании на этой неделе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На текущей неделе в столице ожидается постепенное снижение температуры воздуха, погода будет облачной, но без осадков. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 28 ноября.

Так, во вторник, 29 ноября, столбики термометров покажут пять–семь градусов ниже нуля. В среду, 30 ноября, воздух охладится до минус семи–девяти градусов. В четверг, 1 декабря, ожидается от шести до восьми градусов мороза.

Наибольшее снижение температуры ожидается в пятницу и субботу, 2 и 3 декабря соответственно. В эти дни столбики термометров могут опуститься до 10 градусов мороза, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «ВМ», что текущая неделя в столице начнется с январских морозов. По его словам, понедельник станет последним теплым днем. Затем температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

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