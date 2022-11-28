В Москве стартовала серия отраслевых семинаров в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Столичный департамент экономической политики и развития города и Агентство стратегического развития города открыли серию отраслевых круглых столов «Производительность труда» как инструмент минимизации потерь», которые посвящены ходу и перспективам реализации национального проекта «Производительность труда» в Москве. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила министр столичного правительства, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

— Национальный проект «Производительность труда» сегодня — важная мера поддержки московских компаний, которая уже доказала свою эффективность. Благодаря реализации нацпроекта компании могут по-новому взглянуть на, казалось бы, привычные рутинные процессы, оптимизировать работу на предприятии, качественно и количественно нарастить производство, снизить затраты на производственные процессы и в конечном итоге увеличить финансовые показатели, — отметила она.

По словам руководителя департамента, одной из главных задач реализации нацпроекта «Производительность труда» в столице является не только достижение определенных результатов на предприятиях, но и обеспечение диалога с отраслевым сообществом, донесение информации о ключевых подходах проекта, демонстрация примеров увеличения эффективности и стимулирование обмена опытом внутри отрасли.

Мария Багреева уточнила, что первый круглый стол был посвящен строительной отрасли. Участники мероприятия смогли ознакомиться с ключевыми принципами нацпроекта, а также практическим опытом его реализации на московских предприятиях.

Следующие круглые столы цикла посветят реализации национального проекта «Производительность труда» в сфере торговли и в обрабатывающих производствах столицы.

До этого сообщалось, что резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания «Микробор» пополнил ассортимент новой высокоточной станочной оснасткой.