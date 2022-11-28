Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Москве стартовала серия отраслевых семинаров в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Анастасия Колоскова
Город
В Москве стартовала серия отраслевых семинаров в рамках нацпроекта «Производительность труда»
Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Столичный департамент экономической политики и развития города и Агентство стратегического развития города открыли серию отраслевых круглых столов «Производительность труда» как инструмент минимизации потерь», которые посвящены ходу и перспективам реализации национального проекта «Производительность труда» в Москве. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила министр столичного правительства, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

— Национальный проект «Производительность труда» сегодня — важная мера поддержки московских компаний, которая уже доказала свою эффективность. Благодаря реализации нацпроекта компании могут по-новому взглянуть на, казалось бы, привычные рутинные процессы, оптимизировать работу на предприятии, качественно и количественно нарастить производство, снизить затраты на производственные процессы и в конечном итоге увеличить финансовые показатели, — отметила она.

По словам руководителя департамента, одной из главных задач реализации нацпроекта «Производительность труда» в столице является не только достижение определенных результатов на предприятиях, но и обеспечение диалога с отраслевым сообществом, донесение информации о ключевых подходах проекта, демонстрация примеров увеличения эффективности и стимулирование обмена опытом внутри отрасли.

Мария Багреева уточнила, что первый круглый стол был посвящен строительной отрасли. Участники мероприятия смогли ознакомиться с ключевыми принципами нацпроекта, а также практическим опытом его реализации на московских предприятиях.

Следующие круглые столы цикла посветят реализации национального проекта «Производительность труда» в сфере торговли и в обрабатывающих производствах столицы.

До этого сообщалось, что резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания «Микробор» пополнил ассортимент новой высокоточной станочной оснасткой.

Производство Мероприятия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения