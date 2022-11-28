Путин заявил о кризисе в международной торговле

Фото: Администрация президента РФ

Международная торговля пребывает в кризисе, в связи с чем Российская Федерация переориентирует экспорт и импорт страны на новые рынки. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил глава государства Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.

— Международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки, — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что на этом фоне особую актуальность приобретает развитие общей транспортно-логистической инфраструктуры и снятие ограничений, которые мешают обменам в сферах торговли и инвестиций, передает ТАСС.

Мировая инфляция в настоящее время находится на пике и в дальнейшем станет замедляться. К такому выводу пришли аналитики Financial Times после изучения ключевых индикаторов экономики и опроса экспертов.

Большинство европейских стран поддержали предложение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 65–70 долларов за баррель. «Вечерняя Москва» узнала у директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова, почему Еврокомиссия утвердила настолько высокий ценовой потолок.