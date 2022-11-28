Москвичам рассказали о специальностях колледжа Московского транспорта

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Учащиеся колледжа Московского транспорта могут пройти обучение по множеству профессией столичного метро. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 28 ноября.

— В колледже Московского транспорта обучают множеству профессий для столичного метро, например, там можно стать техником по обслуживанию и ремонту электропоездов, электромонтером тяговой подстанции, специалистом по управлению перевозками, — говорится в сообщении.

Срок обучения в заведении зависит от количества оконченных классов школы. Например, учеба по специальности «Сервис на транспорте» на базе девяти классов продлится два года и десять месяцев, для окончивших 11 классов — год и десять месяцев. Сегодня в колледже проходят обучение по профессиям метро более 1,5 тысячи человек, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в рамках всероссийской акции «Урок цифры» в период с 21 ноября по 18 декабря запланировано проведение урока по теме «Видеотехнологии». Порядка 100 тысяч учащихся старших классов приступят к освоению актуальных языков программирования.