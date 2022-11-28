«Я прагматик»: Лена Катина недовольна подаренной мужем машиной за 30 миллионов рублей

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Певица Лена Катина осталась недовольна подарком мужа Дмитрия Спиридонова — иномаркой за 30 миллионов рублей, посчитав его неоправданно дорогим.

— Во-первых, страховка стоит больших денег — 800 с лишним тысяч рублей. Во-вторых, у нас строится дом! Я просто прагматик! Новая машина стоит под окном, ее заваливает снегом. Дима ругается, мол, другая женщина бы прыгала от счастья. А я говорю: на эти деньги можно было купить плитку, двери, — рассказала Катина в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

38-летняя артистка призналась, что все понимает, но не может себя перебороть.

К слову, в телешоу Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина экс-солистка группы «Тату» Лена Катина впервые появилась на публике после объявления о беременности. На мероприятие звезда надела зеленый бархатный костюм оверсайз с мерцающими пайетками, однако скрыть округлившийся живот у певицы не получилось.

О беременности бывшей участницы музыкальной группы «Тату» Лены Катиной стало известно в ноябре этого года. Так, 38-летняя Катина станет мамой во второй раз: у певицы уже растет сын Александр от музыканта Сашо Кузмановича.

В августе 2022 года Лена Катина вышла замуж за миллиардера Дмитрия Спиридонова.