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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник, 28 ноября, заявил, что обстановка вокруг города Артемовска близка к окружению подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, ситуация в городе остается сложной, однако российские военнослужащие продолжают идти вперед. Пушилин также заявил об успехе в окрестностях самого Артемовска.

— Ситуация оперативного окружения достаточно близка, — сообщил врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого он рассказал, что в Марьинке идут бои в центральной части города. Силами военнослужащих РФ удается выводить мирных граждан в более безопасные места.

До этого Пушилин сообщил, что российская армия добилась определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.

Он добавил, что украинские войска на всей линии соприкосновения «применяют все имеющееся у них вооружение, пытаются периодически контратаковать», однако российские военнослужащие «выполняют свою задачу».

18 ноября в результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка.