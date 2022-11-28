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Пушилин заявил, что Артемовск близок к окружению

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин заявил, что Артемовск близок к окружению
Фото: er.ru

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник, 28 ноября, заявил, что обстановка вокруг города Артемовска близка к окружению подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, ситуация в городе остается сложной, однако российские военнослужащие продолжают идти вперед. Пушилин также заявил об успехе в окрестностях самого Артемовска.

— Ситуация оперативного окружения достаточно близка, — сообщил врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого он рассказал, что в Марьинке идут бои в центральной части города. Силами военнослужащих РФ удается выводить мирных граждан в более безопасные места.

До этого Пушилин сообщил, что российская армия добилась определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.

Он добавил, что украинские войска на всей линии соприкосновения «применяют все имеющееся у них вооружение, пытаются периодически контратаковать», однако российские военнослужащие «выполняют свою задачу».

18 ноября в результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка.

Украина Денис Пушилин Россия Донбасс
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