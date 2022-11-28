NDP: С начала СВО на Украине погибло 1200 польских наемников

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С начала специальной военной операции (СВО) на Украине погибло свыше 1,2 тысячи польских граждан. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщило издание Niezależny Dziennik Polityczny.

Как заявили в газете, еще несколько тысяч военнослужащих из Польши были ранены в ходе боевых столкновений. По данным издания, на эту страну приходится наибольшее число погибших в ходе СВО иностранных наемников.

Также сообщается, что в связи с существенным количеством погибших польское правительство было вынуждено отдать отдельную территорию под кладбище для военнослужащих, устроенное по американскому типу, где разместят около 1700 захоронений.

25 ноября сообщалось, что российские войска сумели уничтожить до 200 польских наемников в Харьковской области.

До этого стало известно, что на Украине в ходе боевых действий погиб один из основателей Украинского интернационального легиона, француз Гастон Бессон. Он был одним из главных рекрутеров иностранных боевиков для Киева. В его подразделении состояли в основном европейские неонацисты.