Медведев предложил советнику офиса Зеленского видеовключение из крымского СИЗО

Фото: Правительство РФ

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк недавно пообещал обратиться с прямым видеовключением с набережной Ялты. На это заявление отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму, — заявил зампред у себя в Twitter.

Медведев также добавил, что для «наиболее продвинутых» удастся организовать включение из Лефортовской тюрьмы.

До этого Дмитрий Медведев прокомментировал заявления о «возвращении Крыма» в состав Украины. По его мнению, «разные тараканы постоянно грозят вернуть Крым». Он сравнил их с тараканом-фаворитом Янычаром из пьесы знаменитого киевлянина Михаила Булгакова «Бег».

Кроме того, он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии», когда просит у западных стран новые поставки вооружений.

Говоря об отношениях с США, НАТО и ЕС, Медведев отметил, что они не желают окончательного разрыва с Россией, поскольку это «чреватого третьей мировой войной».