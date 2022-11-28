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Московские спасатели вытащили собаку из ледяной воды на северо-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Московские спасатели вытащили собаку из ледяной воды на северо-западе столицы
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Россия, Москва, Хорошёвский мост Карта всех событий

Столичные спасатели пришли на помощь собаке, которая не могла выбраться на берег на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в понедельник, 28 ноября.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе Хорошево-Мневники. Сигнал о том, что собака не может выбраться из Москвы-реки, поступил на поисково-спасательную станцию «Карамышево». На помощь выдвинулись спасатели Роман Котельников и Игорь Козырев.

Мужчины обнаружили попавшее в беду животное за Хорошевским мостом. Собаку аккуратно подцепили ловчей петлей и вытащили из ледяной воды.

Еще одну собаку сотрудники ведомства вытащили из полыньи на юго-востоке столицы. Так как водоем покрылся льдом, сотрудникам пришлось добираться до животного вплавь.

Район Хорошево-Мневники Москва-река Москва Спасатели Собаки
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