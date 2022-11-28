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Депутат МГД Гусева: Обучение финансовой грамотности должно начинаться с юного возраста

Евгений Жуков
Город
Депутат МГД Гусева: Обучение финансовой грамотности должно начинаться с юного возраста
Фото: duma.mos.ru

Проведение в столичных школах акции «Всероссийская неделя сбережений» и в ее рамках уроков финансовой грамотности поспособствует получению важных тематических навыков с самых ранних лет. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, знание, касающееся заработка денег, а также умение рационально их тратить, представляют собой те навыки, которые родители стараются привить своему ребенку с момента, когда у него появляются личные сбережения.

Также она отметила, что сегодня участники финансовых операций вне зависимости от возраста должны уметь распознавать мошенническую активность, а также знать о первостепенных нормах безопасности при использовании банковских карт.

Депутат напомнила, что в период с 30 ноября по 2 декабря занятия от профильных экспертов городского департамента финансов состоятся в московских школах. Помимо этого, она добавила, что уроки пройдут в игровом формате. Таким образом, организаторы рассчитывают на более глубокое усвоение материала школьниками.

Гусева заявила, что мероприятия «Всероссийской недели сбережений» продлятся до 14 декабря, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого международный финансовый консультант Василий Еременко рассказал, что россияне обладают достаточно хорошей финансовой грамотностью даже по сравнению с европейцами и американцами.

Мосгордума Москва Финансовая грамотность
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