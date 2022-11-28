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Роскомнадзор подал протокол в отношении «Яндекса» в суд

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Роскомнадзор подал протокол в отношении «Яндекса» в суд
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Роскомнадзор составил протокол в отношении организации «Образовательные системы «Яндекса», учредителем которой является одноименная компания и передал его в суд. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

Ведомство обвиняет компанию в нарушении административного кодекса РФ по статье «Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных». Наказание по данному пункту КоАП РФ предусматривает штраф от 60 до 100 тысяч рублей. Рассмотрение дела пройдет в мировом суде Хамовнического района, сообщил Интерфакс.

Причиной обращения в суд стала утечка данных, которая произошла в июне 2022 года. В компании заверили, что с тех пор провели внутренние проверки и ужесточили политику хранения данных на серверах. Также представители «Яндекса» отметили, что в результате инцидента не были похищены платежные данные и пароли клиентов, пишут Ведомости.

Ранее Роскомнадзор объявил, что также обратит пристальное внимание на утечку персональных данных, которая произошла на ресурсе Дом.ру.

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