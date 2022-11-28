«Европа и Украина скоро загнутся»: новое заявление Зеленского возмутило пользователей Сети

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новой поддержке Украины со стороны Нидерландов и переходе Киева в следующем году на энергосберегающие технологии. Это разозлило пользователей Сети.

— Фальшивая поддержка Украины Западом ужасна. США явно выигрывают, продавая свой газ и занимая сотни напечатанных долларов. Европа и Украина скоро загнутся, — заметил один из пользователей Twitter.

Другой комментатор заявил, что самого Зеленского в следующем году уже может не быть. Пользователи Twitter заметили украинскому лидеру, что сейчас, в разгар конфликта, не время рассуждать об энергосберегающих технологиях.

До этого обозреватель Тодд Вуд рассказал, что Зеленский и украинские чиновники присваивают себе деньги, которые выделяются западными странами на помощь Киеву. По его словам, часть этих средств утекает за границу и оседает на офшорных счетах. Украинские чиновники активно покупают недвижимость за рубежом, поэтому их устраивает нынешнее развитие событий.

По мнению обозревателя издания Guardian Саймона Тисдалла, страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи.