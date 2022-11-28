Поезда Савеловского направления МЖД увеличили интервал из-за травмирования человека

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Поезда на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) и на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) задерживаются в пути в сторону Лобни из-за травмирования человека на станции «Лианозово». Об этом в понедельник, 28 ноября, заявили в пресс-службе МЖД.

По предварительным данным, человек нарушил правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре, передает агентство городских новостей «Москва».

Похожий случай произошел в субботу, 19 ноября. Тогда падение человека на пути привело к увеличению интервалов движения поездов на Кольцевой линии метро.

В пятницу, 11 ноября, в столичном метро мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы забрать чужой телефон.

Спустя несколько дней злоумышленника задержали на станции метро «Мичуринский проспект». Им оказался 38-летний приезжий мужчина.