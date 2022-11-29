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Приметы и советы

Народный календарь. Как 2 декабря уберечь дом от бед

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Как 2 декабря уберечь дом от бед
Фото: Unsplash

Православная церковь 2 декабря почитает память ветхозаветного пророка Авдия. Согласно народным традициям, тот, кто в этот день постучит обухом топора по каждому дверному косяку и по всем оконным рамам, на весь ближайший год защитит свой дом от всех напастей.

В этот день не рекомендуется выходить из дома без лишней надобности, ведь на улице, считалось в народе, лютует разная нечисть. На Авдия люди предпочитали сидеть возле печи, пить травяной отвар с медом и разговаривать. Считалось, что такой отвар защищает от простуды.

Приметы погоды

Если снег идет и сильный ветер дует, то зима будет холодной, а весна — поздней.

Если много снега выпало, а на улице лежат глубокие сугробы — урожай в следующем году будет хороший.

Скотина бодается — к метели.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как 2 декабря уберечь дом от всех бед

Именины отмечают: Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Семен, Федор, Яков.

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