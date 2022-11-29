Музей Победы получил на вечное хранение биографию московского ополченца Венина

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

На вечное хранение в Музей Победы была передана биография столичного ополченца Алексея Венина, который ушел защищать город в годы Великой Отечественной войны, сообщили «Вечерней Москве» в понедельник, 28 ноября, в пресс-службе культурного учреждения.

Его история пополнила Всенародный исторический проект «Лица Победы». Проект призван стать крупнейшей базой данных обо всем военном поколении.

Венин родился в 1901 году. Он был добровольно призван в ряды защитников города в августе 1941 года. Родные бойца предполагают, что мужчина попал в 6-ю дивизию народного ополчения, в 973-й артиллерийский полк.

Семья ополченца за время войны получила от Венина лишь два письма: 18 и 27 сентября 1941 года. На документах присутствовал обратный адрес: полевая станция 303, 2-й артдивизион, 4-я батарея.

Больше известий от ополченца не было, он считается пропавшим без вести. Дома у него остались родители, жена, годовалая дочь и старшие братья, заметил двоюродный внук красноармейца, который передал документы музею.

Накануне в столичном Музее Победы прошло первое внеурочное занятие «Разговоры о важном». Урок прошел на площадке музейного комплекса «Диалог поколений» Школы Марьина Роща имени В.Ф. Орлова.