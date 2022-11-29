Раму для гонок с препятствиями в стиле «русский ниндзя» оборудовали на стадионе «Авангард»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33с2 Карта всех событий

Специальную раму для гонок с препятствиями в стиле «русский ниндзя» установили на стадионе «Авангард», сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы во вторник, 29 ноября.

Рама находится на площадке для сдачи норм ГТО за воротами футбольного поля. Одновременно здесь могут заниматься более шести человек.

— Для спортсменов есть шесть вариантов маршрутов, отличающихся по уровням сложности и рассчитанных на разный уровень подготовки и возраст. Снаряды направлены на развитие координации, ловкости, силы рук и укрепление мышц плечевого пояса. Также на раме можно отрабатывать навыки скалолазания. Начинать занятия можно с семи лет, с любым уровнем подготовки, — пояснили в комплексе.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что рама включает в себя более 140 метров препятствий. Новое оборудование позволит горожанам улучшить физическую подготовку и успешно сдать нормы ГТО.

До этого сообщалось, что в Метрогородке завершилась программа комплексного благоустройства. Специалисты установили в районе в том числе полосу препятствий для тех, кто сдает нормы ГТО. «Вечерняя Москва» узнала, как местные жители оценивают преображение района.