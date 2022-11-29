Диетолог Лазуренко назвала продукт, который поможет согреться в холод

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Людям необходимо употреблять продукты с содержанием белков и жиров, чтобы согреться в холодную погоду. Об этом заявила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

— Если мы говорим про зиму, про холод, нужно понимать, что лучше всего держит энергетический ресурс жировая ткань. Следует обращать внимание именно на жиры и белки, — пояснила она.

По мнению специалиста, в рацион необходимо добавлять сало. В нем содержатся насыщенные жиры, которые организм будет активно использовать сразу же. Помимо этого, в сале содержится арахидоновая кислота, которая имеет благотворное влияние на работу нервной системы, обеспечивает передачу нервных импульсов и помогает защититься от болезни Альцгеймера, сообщает «Москва 24».

При этом врач-диетолог Анна Белоусова назвала особо опасный для печени продукт. Она уточнила, что регулярное употребление сала увеличивает риск развития неинфекционного гепатита.

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