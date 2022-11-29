Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Лазуренко назвала продукт, который поможет согреться в холод

Араз Салехов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Лазуренко назвала продукт, который поможет согреться в холод
Фото: Pexels

Людям необходимо употреблять продукты с содержанием белков и жиров, чтобы согреться в холодную погоду. Об этом заявила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

— Если мы говорим про зиму, про холод, нужно понимать, что лучше всего держит энергетический ресурс жировая ткань. Следует обращать внимание именно на жиры и белки, — пояснила она.

По мнению специалиста, в рацион необходимо добавлять сало. В нем содержатся насыщенные жиры, которые организм будет активно использовать сразу же. Помимо этого, в сале содержится арахидоновая кислота, которая имеет благотворное влияние на работу нервной системы, обеспечивает передачу нервных импульсов и помогает защититься от болезни Альцгеймера, сообщает «Москва 24».

При этом врач-диетолог Анна Белоусова назвала особо опасный для печени продукт. Она уточнила, что регулярное употребление сала увеличивает риск развития неинфекционного гепатита.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, как не набрать лишний вес осенью и зимой. По словам врача Галины Маханьковой, одна из причин набора веса осенью — желание в этот период есть больше, чем летом.

Здоровье Медицина Диеты Зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте