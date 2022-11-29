Китай обвинил крейсер ВМС США во вторжении в территориальные воды страны

Фото: Official U.S. Navy Page / Michael Gendron

Ракетный крейсер Соединенных Штатов Америки Chancellorsville незаконно вторгся в территориальные воды Китая, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил КНР.

— Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря, — говорится в сообщении.

Военно-морские силы Китая совместно с ВВС НОАК организовали мероприятия для предупреждения и сопровождения американского крейсера, в результате чего корабль покинул воды китайского государства, цитирует сообщение ТАСС.

В конце августа два корабля ВМС США осуществили проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Америки с Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Как уточняется, операцию проводили крейсеры ВМС США Antietam и Chancellorsville.

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал причины ухудшения отношений между США и Китаем. По его словам, США не готовы к появлению на мировой сцене державы, которая была бы равна им по экономической и военно-политической мощи. Ломанов отметил, что Америка имеет сильное желание не дать Китаю развиваться, что для КНР неприемлемо.