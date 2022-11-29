Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Китай обвинил крейсер ВМС США во вторжении в территориальные воды страны

Араз Салехов
В мире
Китай обвинил крейсер ВМС США во вторжении в территориальные воды страны
Фото: Official U.S. Navy Page / Michael Gendron

Ракетный крейсер Соединенных Штатов Америки Chancellorsville незаконно вторгся в территориальные воды Китая, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил КНР.

— Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря, — говорится в сообщении.

Военно-морские силы Китая совместно с ВВС НОАК организовали мероприятия для предупреждения и сопровождения американского крейсера, в результате чего корабль покинул воды китайского государства, цитирует сообщение ТАСС.

В конце августа два корабля ВМС США осуществили проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Америки с Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Как уточняется, операцию проводили крейсеры ВМС США Antietam и Chancellorsville.

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал причины ухудшения отношений между США и Китаем. По его словам, США не готовы к появлению на мировой сцене державы, которая была бы равна им по экономической и военно-политической мощи. Ломанов отметил, что Америка имеет сильное желание не дать Китаю развиваться, что для КНР неприемлемо.

Граница США Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте