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Приметы и советы

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ литовского центра Riddle

Георгий Соланович
Общество
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ литовского центра Riddle
Фото: Пресс-служба Совфеда

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России литовского центра Riddle, сообщили в пресс-службе надзорного органа во вторник, 29 ноября.

— По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический центр «Риддл», Литовская Республика), — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность Riddle представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении была направлена в Минюст РФ.

14 ноября надзорный орган признал нежелательной на территории страны деятельность французской организации Open Press.

До этого депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с инициативой признать деятельность организации Greenpeace нежелательной на территории России. По словам депутата Александра Якубовского, организация не подпадает под действие закона об иноагентах.

организация Генпрокуратура Россия
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