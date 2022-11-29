Актриса Спиркина вновь предстанет перед судом

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Россия, Москва, Шереметьевская улица Карта всех событий

На актрису Ольгу Спиркину вновь подали в суд. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

Как стало известно, причиной тому вновь стала авария, произошедшая на улице Шереметьевской в мае 2021 года. В тот раз актриса стала виновницей ДТП, протаранив автомобиль бизнесмена. После разбирательств страховая компания уже выплатила истцу требуемую сумму.

Однако, немного подумав, пострадавший решил, что денег на ремонт не достаточно. Он заказал экспертизу и с новыми результатами снова обратился в суд. Теперь он требует от актрисы возмещения ущерба в районе еще 123 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее иск в суд подавал бывший муж певицы Пелагеи. Экс-супруг, хоккеист Иван Телегин, требовал уменьшить размеры алиментов на воспитание дочери Таисии.