Врач Белов рассказал, как петербуржцам пережить неделю повышенного атмосферного давления

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По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в Санкт-Петербурге останется высоким до первых чисел декабря. Врач общей практики Алексей Белов рассказал, как пережить эти дни метеозависимым людям.

По словам врача, избежать плохого самочувствия в ближайшие дни не получится даже у здоровых людей, а горожанам с ослабленным организмом придется хуже всех. Хуже всего переносят такие перепады люди с заболеваниями сердца, сосудов и системы кровообращения. Также метеозависимы люди с ослабленным иммунитетом или те, кто имеет заболевания щитовидной железы.

В условиях повышенного атмосферного давления люди жалуются на шум в ушах, тревожность, слабость, сонливость, трудности с дыханием и учащенный пульс.

В такие дни особое внимание необходимо уделить режиму сна, полноценному питанию. Стоит избегать тяжелых нагрузок, стресса, передает издание «Невские новости».

29 ноября атмосферное давление в Санкт-Петербурге составит 778 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы, передает ФАН.

В столице держится повышенное атмосферное давление. Во вторник, 29 ноября, из-за атмосферных явлений оно выйдет на свой пик и достигнет показателя 765 миллиметров ртутного столба.