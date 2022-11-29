Эксперт посоветовал размещать средства в нескольких банках на разные сроки

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Процентные ставки по вкладам напрямую зависят от срока депозита и стратегии кредитной организации. Лучшим вариантом будет разместить средства в разных банках на различные сроки. Такое мнение высказал соучредитель центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков.

Эксперт отметил, что на финансовый сектор серьезное влияние оказывает геополитическая ситуация. Но в ближайшее время не ожидается серьезных изменений в размере ключевой ставки.

Кулаков подчеркнул, что самое выгодное размещение на сегодняшний день у вкладов со сроком депозита свыше трех лет. Лучше всего использовать принцип диверсификации и хранить сбережения в нескольких банках, сделав вклады на разные сроки, передает РИАМО.

Ранее директор по инвестициям Виталий Исаков рассказал, что существует простой способ накопления средств в долгосрочной перспективе. Простым способом накопления средств Исаков называет покупку диверсифицированного портфеля акций, передает ФАН.

Россияне обладают достаточно хорошей финансовой грамотностью даже по сравнению с европейцами и американцами. Такое мнение высказал международный финансовый консультант Василий Еременко.