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Около 1,2 тысячи крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году

Георгий Соланович
Город
Около 1,2 тысячи крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году
Фото: АГН Москва

Специалисты с начала 2022 года отремонтировали в Москве около 1,2 тысячи крыш жилых домов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 29 ноября.

— Мероприятия проводились в рамках региональной программы капитального ремонта, привели в порядок 1179 кровель общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. В перечень работ входили полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения, — рассказал заммэра.

В Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы отметили, что особое внимание специалисты уделяют ремонту крыш жилых домов — объектов культурного наследия.

До этого сообщалось о завершении капитального ремонта дома № 15, который был построен в Колокольниковом переулке в 1917 году в неоклассическом стиле. Работы были разделены на несколько этапов. Специалисты в том числе обновили крышу дома.

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