Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка

Фото: Минобороны РФ

В Донецкой народной республике (ДНР) освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе штаба территориальной обороны республики.

— По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Перше Травня и Андреевку, — говорится в Telegram-канале «ШТАБ ТерО ДНР».

Накануне глава республики Денис Пушилин заявил, что обстановка вокруг города Артемовска близка к окружению подразделений украинской армии. По его словам, ситуация в городе остается сложной, однако российские военнослужащие продолжают идти вперед. Он также заявил об успехе в окрестностях самого Артемовска.

В воскресенье, 27 ноября, российские солдаты ликвидировали около 100 наемников «иностранного легиона» в районе населенного пункта Часовой Яр, расположенном в ДНР. Кроме того, в районе населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск были отражены попытки контрнаступления ВСУ.