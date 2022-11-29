Глава направления Агентства социнформации назвала плюсы партнерства с властями Москвы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Агентство социальной информации стало одним из победителей четвертого конкурса грантов соцсферы «Москва — добрый город». По словам руководителя направления социальных некоммерческих проектов агентства Марии Проппер, партнерство с городом помогло организации расширить круг деятельности.

Проппер пояснила, что Агентство социнформации занимается изучением и поддержкой НКО. В данный момент в каталоге агентства описаны услуги 526 столичных некоммерческих организаций.

— Для нас важно, что город в лице Департамента труда и соцзащиты внимательно относится к взаимодействию с некоммерческими организациями. <...> Партнерство с городом помогло нам шире рассказывать о том, чем занимаются московские НКО, в новостях, репортажах, историях, колонках, тематических подборках и статьях, — заключила Проппер.

Конкурс грантов в социальной сфере «Москва — добрый город» завершился 25 ноября. По результатам мероприятия финансовую поддержку от города на реализацию своих проектов получили 90 некоммерческих организаций, чьи проекты в 2023 году помогут около 30 тысячам москвичей.