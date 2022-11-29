Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стала известна дата оглашения приговора пермскому стрелку Бекмансурову

Степан Жирнов
Происшествия
Стала известна дата оглашения приговора пермскому стрелку Бекмансурову
Фото: shutterstock

Суд огласит приговор пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову 28 декабря. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

Такое решение было принято на заседании, проходившем в Перми.

— Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение состоится 28 декабря, — передали слова судьи РИА Новости.

Ранее во вторник, 29 ноября, Бекмансуров выступил с последним словом. Подсудимый попросил не выносить самого строгого приговора в связи с его инвалидностью, и не приговаривать его к пожизненному заключению.

Именно такое наказание для стрелка требовал прокурор в понедельник, 28 ноября. Причем, по мнению обвинения, первые пять лет Бекмансуров должен будет провести в тюрьме, а после будет переведен в колонию особого режима.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по находившимся в здании людям. Пострадали 47 человек, погибли шестеро.

Бекмансурова обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом.

Обвиняемый сознался в содеянном. Позже обвиняемому была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым.

Пермь Подростки Уголовные дела Суды стрельба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте