Стала известна дата оглашения приговора пермскому стрелку Бекмансурову

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Суд огласит приговор пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову 28 декабря. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

Такое решение было принято на заседании, проходившем в Перми.

— Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение состоится 28 декабря, — передали слова судьи РИА Новости.

Ранее во вторник, 29 ноября, Бекмансуров выступил с последним словом. Подсудимый попросил не выносить самого строгого приговора в связи с его инвалидностью, и не приговаривать его к пожизненному заключению.

Именно такое наказание для стрелка требовал прокурор в понедельник, 28 ноября. Причем, по мнению обвинения, первые пять лет Бекмансуров должен будет провести в тюрьме, а после будет переведен в колонию особого режима.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по находившимся в здании людям. Пострадали 47 человек, погибли шестеро.

Бекмансурова обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом.

Обвиняемый сознался в содеянном. Позже обвиняемому была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым.