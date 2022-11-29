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Пушилин заявил, что город Угледар освободят в ближайшее время

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил, что город Угледар освободят в ближайшее время
Фото: Администрация президента РФ

Союзные войска освободят город Угледар в ближайшее время, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во вторник, 29 ноября.

— Важное направление — Угледарское. Противник пытается, ночью были определенные попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта, позиций. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобожден, — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Врио главы ДНР подчеркнул, что после освобождения Угледара союзникам откроется выход на Краматорск и Славянск.

18 ноября в результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка.

В тот же день бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Уточняется, что четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом» атаки ВС России на территории Донбасса. Он отметил, что в регионе ежедневно проходят жестокие бои.

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